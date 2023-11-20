Малофеев: товарищеские матчи России — не то? Таких разговоров бояться надо, стесняться!

Бывший тренер сборной Советского Союза, чемпион СССР 1982 года Эдуард Малофеев выразил мнение, что футболисты и тренеры команды России к любому матчу должны относиться максимально серьёзно.

«За российской сборной, конечно, слежу. Вижу. Считаю, нужно более серьёзно относиться к своему делу, а не устраивать дебаты, якобы товарищеские игры — это не то. Я просто удивлён, когда тренеры рассуждают на телевидении, что на такие матчи сложно настроиться. А зачем вы тогда вообще занимаетесь футболом? Это твоя работа! А работа всегда требует серьёзного отношения. Они не понимают, что такие разговоры расслабляют футболистов? Не должны такого тренеры говорить. Это абсурд. Они что, не знают, что, когда Господь избавил человека от хождения на четвереньках, он дал им в руки посох в виде веры? И с тех пор он обязал, чтобы человек стремился к наивысшим результатам. Всегда, везде. А те, кто этого не делает, на себя только могут обижаться.

Такое отношение преступно к себе. И не надо эти разговоры поднимать. Этого бояться надо, стесняться. Совесть включать надо! Всё время нужно требовать стремление к наивысшим достижениям — в любых товарищеских играх. Если народ будет уверен, что в любых матчах сборная будет играть до конца, серьёзно, он и ходить на стадион будет. Вы почему вообще поднимаете эту тему? Тоже под воздействием гипноза про серьёзные и несерьёзные игры находитесь? В любом деле можно дойти до такого абсурда. Есть трудности, да. Надо их преодолевать, развиваться в тех условиях, которые сложились, а не жаловаться: «Нам трудно». А кому легко?!

Легко не должно быть в жизни. Всегда должно быть трудно. Только когда человек напрягается, он совершенствуется. А если ты не напрягаешься в тренировочном процессе, не играешь через не могу — как ты разовьёшься?» — сказал Малофеев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.