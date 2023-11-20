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Ещенко: можно проиграть Кубе, а потом выиграть у Испании. Сейчас в футбол играют все

Ещенко: можно проиграть Кубе, а потом выиграть у Испании. Сейчас в футбол играют все
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Бывший защитник «Спартака», «Локомотива» и сборной России Андрей Ещенко поделился мыслями о предстоящем товарищеском матче национальной команды с Кубой.

«Здесь вообще надо забыть о слове «фаворит». Это товарищеский матч для будущих поколений нашего футбола, просмотр кандидатов. Сейчас в футбол играют все. Можно проиграть Кубе, а потом выиграть у Испании — и что тогда?» — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Товарищеская игра между командами пройдёт сегодня, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:30 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

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