Поляков — об РПЛ: со знаком плюс удивляет «Краснодар», а разочаровал «Сочи»

Бывший голкипер московского «Локомотива» Алексей Поляков поделился мыслями об игре «Сочи», «Краснодара» и «Зенита» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Какие команды РПЛ в этом сезоне удивили своими результатами? Со знаком плюс удивляет, что «Краснодар» возглавляет таблицу. А вот разочаровал «Сочи». В прошлые годы южане находились гораздо выше в таблице, а сейчас осели в самом подвале. Я ждал большего от этого коллектива. Уж больно резким получился перепад результатов.

Верю, что «Краснодар» удержит первое место до конца чемпионата? Понятно, что это будет сложно сделать. «Зенит» уже наступает на пятки. Но тут от «быков» всё зависит. Они могут собраться. Очная встреча этих команд, которая была недавно, показала, что сейчас эти клубы примерно равны.

Почему в этом сезоне питерцы играют не так успешно, как в предыдущие годы? Потому что тогда у них состав был посильнее. Кто-то ушёл, кто-то вливается в коллектив. Потеря Малкома тоже сказывается на результатах», — приводит слова Полякова «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне РПЛ после первого круга «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. Следом за ним располагается «Зенит» (30 очков). Московское «Динамо» занимает третью строчку, имея в активе 25 очков. «Сочи» с 10 очками — последний.