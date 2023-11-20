Экс-защитник «Ньюкасла» Энрике: пока Хау не ровня Клоппу, Анчелотти и Зидану

Бывший защитник «Ньюкасла» и «Ливерпуля» Хосе Энрике высказался о главном тренере «сорок» Эдди Хау.

«Для меня мировой уровень — это Пеп Гвардиола, Юрген Клопп, Карло Анчелотти и Зинедин Зидан. Ставить Хау, ничего толком не сделавшего для «Ньюкасла», на такой уровень — неверно. Не поймите меня неправильно, он вывел клуб в Лигу чемпионов, он проделывает фантастическую работу, и я верю, что Эдди должен остаться на своём посту. Но пока его нельзя поставить рядом с Клоппом, Гвардиолой, менеджерами такого типа. Во всяком случае, пока. Никогда не знаешь, что будет в будущем, но сейчас точно нет. Без шансов», — приводит слова Энрике Chronicle Live.

После 12 туров нынешнего сезона «Ньюкасл» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. От четвёртого места «сорок» отделяет шесть турнирных баллов.