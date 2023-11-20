Ван Гал просил передвинуть тренерскую скамейку на ЧМ — ему было далеко ходить до поля

Бывший менеджер соревнований чемпионата мира — 2022 Алишер Никимбаев рассказал, что на турнире главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал просил передвинуть скамейку запасных на стадионе «Халифа», потому что ему было далеко ходить до бровки поля.

«На «Халифе» есть атлетические дорожки, и из-за этого скамейки стояли далеко от поля. 17 метров! А по стандарту ФИФА должно быть от пяти до восьми метров. Там получалось так, что чем ближе ты их ставишь, тем у большего числа рядов блокируется обзор. Поэтому мы двигали скамейки как можно дальше, при этом стараясь сохранить вид для зрителей. Тем более что по правилам ФИФА даже при малейшем блокировании обзора билеты уже не поступают в продажу. А это, естественно, потери.

На «Халифе» было восемь матчей, поэтому для нас это был принципиальный момент. Мы все скамейки зафиксировали за две недели до старта турнира из-за электронных табло на них, после чего двигать их уже было нельзя. И тут приезжает сборная Нидерландов. Луи ван Гал говорит: «Подвиньте мне скамейку». Для него это было очень далеко, он всё же человек уже в возрасте. А мы не можем! Даже если очень захотим, потому что те люди, которые всё устанавливали, уже уехали. Сказали, что придётся ходить. Поэтому старый человек был вынужден бегать 17 метров до бровки», – сказал Никимбаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.