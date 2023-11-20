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Колосков: со спортивной составляющей матч России с Кубой не представляет интереса

Колосков: со спортивной составляющей матч России с Кубой не представляет интереса
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что со спортивной составляющей товарищеский матч России с Кубой не представляет интереса.

«Никаких ожиданий нет. Сейчас у меня такое ощущение, что никакой игры не будет. Соперник абсолютно не представляет никакого интереса. Ясно, что наша сборная будет играть на результат и ребята захотят проявить себя.

Единственный плюс от этой игры в том, что РФС сделал правильный выбор в пользу Волгограда — этот город заслужил посмотреть на футболистов и игру национальной команды. В Волгограде всегда был хороший футбол, богатая история. Я видел, что практически все билеты проданы — это большой плюс.

Но со спортивной составляющей этот матч для меня никакого интереса не представляет. Из матча с Кубой в 1980 ничего не вспоминается. Откуда я помню? Честно говоря, думал, будет первая игра с Кубой», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Купить билет на товарищеский матч сборных России и Кубы можно с помощью сервиса «Билеты»

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
20 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Россия
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