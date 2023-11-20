Александр Головин: рад вернуться в Россию и сыграть при своих болельщиках

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин перед товарищеским матчем с национальной командой Кубы заявил, что рад вернуться в Россию и сыграть при своих болельщиках.

«Всегда рад играть за сборную, испытываю только положительные эмоции. Рад вернуться в Россию и сыграть при своих болельщиках. Сегодня буду больше играть с краю.

Понятно, что хорошо начали чемпионат Франции, команда хорошо играет, и мне легче себя показывать. В большинстве это заслуги команды», — приводит слова Головина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Головин сыграл 11 матчей во французской Лиге 1, в которых забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Россиянин четыре раза попал в сборную недели по версии L'Equipe, а также был номинирован на звание лучшего игрока Лиги 1 в октябре.