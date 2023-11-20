Кукурелья: в таких клубах, как «Челси», нужно выигрывать каждую неделю

Защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья рассказал, каково выступать за большой клуб.

«В таких командах, как «Челси», нужно выигрывать в каждом матче. Каждую неделю. Вот как это работает в топ-клубах, не иначе.

Когда ты приходишь в большую команду — ощущаешь серьёзное давление. Когда ты играешь за обычный клуб, там нет такого давления. Это совершенно разные вещи», — приводит слова Алабы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Кукурелья перешёл в «Челси» из «Брайтона» за € 65,3 млн летом прошлого года. В текущем сезоне защитник провёл за «аристократов» девять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.