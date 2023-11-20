Дмитрий Сычёв поблагодарил фанатов «Локомотива» после ретроматча с ЦСКА

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв после золотого ретроматча с ЦСКА (1:0) поблагодарил фанатов железнодорожников.

«Единственное, что хочется сказать после вчерашнего ретроматча «Локомотив» — ЦСКА, это искренние слова благодарности организаторам этого шикарного действа, партнёрам по команде, друзьям-соперникам, но самое главное – низкий поклон болельщикам и фанатам!

Во-первых, за то, что в такой холод пришли на стадион, за те безумные эмоции, за ту сумасшедшую поддержку, которая была на протяжении всей карьеры и в которую мы вчера все окунулись на ретроматче. Как будто машина времени перенесла нас на 20 лет назад в лучшую эпоху «Локомотива».

За те мощнейшие заряды, которые гнали нас вперёд, не смолкая весь матч, за то, что были с командой всегда, даже в трудные времена. Мы старались платить тем же, выкладываясь в каждом матче, мы все одна семья. Увидеть и прочувствовать битком набитый Юг – это полный восторг. Ради таких эмоций стоит жить, играть в футбол и выбрать футбол делом всей жизни!» — написал Сычёв в социальной сети.