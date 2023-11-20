Сборная России забила 3+ гола в одном матче впервые за два года

Сегодня, 20 ноября, проходит товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играют на «Волгоград Арене» в Волгограде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым (Беларусь). Ассистентами главного арбитра выступают Дмитрий Жук и Олег Маслянко (оба — Беларусь). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. На момент написания новости счёт в матче — 3:0 в пользу сборной России.

Таким образом, Россия забила 3+ гола в одном матче впервые за два года. Ранее подобный результат был продемонстрирован в матче европейской квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре со сборной Кипра. Тогда сборная России одержала разгромную победу со счётом 6:0.

В последних пяти товарищеских матчах Россия одержала одну победу (над Камеруном), три встречи свела вничью (с Кенией, Катаром и Египтом) и потерпела одно поражение (от Египта).

Напомним, с конца февраля сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.