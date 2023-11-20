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Андрей Мостовой: Волгоград — футбольный город. Приятно, что 40 тысяч болельщиков на матче

Андрей Мостовой: Волгоград — футбольный город. Приятно, что 40 тысяч болельщиков на матче
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Полузащитник сборной России Андрей Мостовой поделился эмоциями от товарищеского матча, в котором его команда разгромила Кубу (8:0).

«Антураж был. Очень приятно, когда 40 тысяч болельщиков на стадионе. Все хотят нас увидеть, посмотреть игру. Думаю, мы сегодня не подвели.

В Волгограде очень красиво, всё понравилось. Понравилось, сколько болельщиков пришло на предыгровую тренировку — видно, что хороший футбольный город.

Было ожидаемо, что будет ротация. Собрались всего на одну игру. Хорошая игра, у всех всё получилось. Поздравляю!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в понедельник, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отмечались Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

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