Вратарь сборной Кубы: в сборной России очень понравился Александр Соболев

Вратарь сборной Кубы Райко Аросарена поделился эмоциями от товарищеской встречи, в которой его команда разгромно уступила России (0:8).

«Была сложная игра. Мы знали, что она будет такой. Кто запомнился? Очень понравился номер семь (Александр Соболев. — Прим. «Чемпионата»).

Критика после поражения на родине? Конечно, она будет. Есть много людей, которые нас поддерживают. Когда мы проигрываем — критика всегда есть.

Я играл на стадионах, которые принимали чемпионаты мира. Но на них не было столько людей», — передает слова Аросарены корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отмечались Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.