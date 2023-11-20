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Игрок карагандинского «Шахтёра» Кампо начал тренироваться в махачкалинском «Динамо»

Игрок карагандинского «Шахтёра» Кампо начал тренироваться в махачкалинском «Динамо»
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23-летний колумбийский защитник карагандинского «Шахтёра» Франциско Кампо начал тренироваться в расположении махачкалинского «Динамо», сообщает Metaratings.

При этом у клуба из Мелбет Первой лиги полностью заполнена квота на иностранных футболистов, которая разрешает играть максимум четырём легионерам. Скорее всего, из заявки уберут 22-летнего нападающего Сантино Смита, который почти перестал появляться на поле.

Кампо присоединился к «Шахтёру», перейдя из латвийского «Лиепая 2» зимой 2023 года в качестве свободного агента. Колумбиец сыграл за казахстанскую команду 22 матча во всех турнирах, где отметился двумя мячами и одной голевой передачей. При этом интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 125 тыс.

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