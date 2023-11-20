Футболист Гибралтара обвинил тренера сборной в издевательствах и угрозах

Игрок сборной Гибралтара заявил об издевательствах и угрозах со стороны главного тренера команды Хулио Рибаса.

«Некоторые игроки получают постоянные угрозы со стороны Рибаса. Если наши клубы не отпустят нас досрочно, он не выберет нас. Он звонит игрокам и советует им подписать определённые клубы для продолжения карьеры. Также он говорит некоторым игрокам, что не будет выбирать их, потому что они толстые», — приводит слова игрока Gibraltar Sports News.

Футболист отметил, что на протяжении нескольких месяцев в команде царит негативная атмосфера. Высшее руководство сборной не обращает внимания на обстановку внутри, а также не интересуется проблемами, которые имеются в команде. Между тем, по словам игрока, Рибас недавно был замешан в «серьёзном случае издевательства» над одним из футболистов национальной команды. При этом глава гибралтарской федерации футбола Иван Робба знает об этом случае, но «старается сохранить это в тайне».