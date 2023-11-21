Микель Артета назвал самого влиятельного игрока в истории футбола

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета назвал свою символическую команду из 5 человек.

«Номером один должен быть Месси. Это точно, потому что, по моему мнению, он самый влиятельный игрок в истории футбола. Мы никогда не видели, чтобы кто-то делал то, что он делал на поле в течение многих лет. Тогда я бы сделал то же самое с Роналду и взял бы ещё Роналдо потому что с детства был влюблён в него. Только представьте, что вы пришли в четверг вечером и столкнулись с этими тремя. Без запасной пары шорт. Также я бы точно поставил туда Йохана Круиффа из-за его интеллекта и того, что он сделал для игры.

Но ещё один игрок, которого я должен взять, — это Марадона из-за моей семьи и аргентинского происхождения, которое у меня есть, а также из-за моей жены. То, как он изменил футбол и «Барселону» заслуживает того, чтобы быть там», — приводит слова Артеты Planet Football.

Напомним, Артета возглавляет «Арсенал» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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