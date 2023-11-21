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Агент Ткаченко объяснил проблемы ЦСКА с приобретением новых игроков

Агент Ткаченко объяснил проблемы ЦСКА с приобретением новых игроков
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Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал о селекции московского ЦСКА.

«Хочу чуть-чуть объяснить ситуацию в ЦСКА: это не конфликт тренерского штаба и селекционной работы. Это то противоречие, которое в споре будет рождать такие вещи, как Аббос [Файзуллаев] или Давила. То есть тренеры настолько требовательные, что они говорят: «Нас не устраивает».

Мовсесьян же не предлагал их в ротацию. Селекция считала, что Давила, Келлвен – люди, которые усилят ЦСКА, а тренер настолько, в хорошем смысле, сомневающийся, что говорил: «Это не усиление, давайте искать сильнее». Приобретения ЦСКА невероятно сложные. То, что они сумели троих взять – невероятно», — сказал Ткаченко в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

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