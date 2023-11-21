Николо Дзаньоло: очень уважаю сборную Украины — сильная и организованная команда

Полузащитник сборной Италии и «Астон Виллы» Николо Дзаньоло прокомментировал нулевую ничью против Украины в заключительном матче квалификации Евро-2024.

«Очень уважаю украинскую команду — очень сильная и организованная. Не готов сказать, что Украина играла в пять защитников. Играть против Зинченко очень трудно, это достаточно классный игрок, как и Миколенко. Для меня это очень тяжёлый вызов, настоящая задача.

Но мы сыграем на чемпионате Европы. Конечно, нам нужно улучшать стиль нашей игры. Однако у нас ещё есть шанс.

Теперь нам нужно защищать наш титул. Мы — чемпионы Европы и едем на турнир. Для нашей страны это очень важно — мы хорошая команда и хотим ещё раз выиграть чемпионат Европы», — цитирует итальянца Суспільне Спорт.