Фанаты «Эвертона» собрали 30 000 € на акцию протеста в связи со снятием с клуба 10 очков

Болельщики ливерпульского «Эвертона» организовали сбор средств, необходимых для проведения акции протеста, направленной против решения английской Премьер-лиги о том, чтобы снять с клуба десять очков в чемпионате Англии за нарушение правил финансового фэйр-плей. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что болельщики собрали сумму в 30 000 € меньше, чем за 48 часов. Эти средства будут потрачены на покупку флагов и баннеров, на которых будут написаны слова, направленные против решения АПЛ и которые будут вывешены в ближайших матчах «ирисок» в английском чемпионате. Подчёркивается, что на текущий момент сбор денежных средств продолжается, в связи с чем указанная сумма может быть увеличена.

Напомним, в ближайшем туре АПЛ «Эвертон» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Матч состоится на домашнем стадионе ливерпульской команды «Гудисон Парк». Встреча состоится 26 ноября в 19:30 мск.