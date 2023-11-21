Александр Сильянов: в этом году сборной России можно поставить оценку «хорошо»

Защитник «Локомотива» и сборной России Александр Сильянов подвёл итоги календарного года для национальной команды.

«Если подводить итоги года для сборной России, то где-то было хорошо, а где-то — не очень. Например, с Камеруном была отличная игра, а с Кений — не очень хорошая. С Кубой сыграли опять хорошо, так и чередуем, ха-ха. В этом году сборной России можно поставить оценку «удовлетворительно» или «хорошо», — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Накануне, 20 ноября, сборная России разгромила национальную команду Кубы со счётом 8:0 на «Волгоград Арене». Голами отметились восемь разных футболистов: Обляков, Головин, Миранчук, Сильянов, Соболев, Пруцев, Кривцов и Мостовой.