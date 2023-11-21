Пике: в последней выигранной «Реалом» ЛЧ он не был лучше никого из своих соперников

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике скептически высказался о победе мадридского «Реала» в Лиге чемпионов сезона-2021/2022.

«Победа в Лиге чемпионов имеет важное значение, и я не принижаю это достижение мадридского «Реала». Однако очевидно, что они не были лучше, чем любой другой из их соперников в последней выигранной ими Лиге чемпионов. Происходили невероятные вещи: противостояния с большим количеством невероятных камбэков. А ещё им хватило всего пяти минут для того, чтобы обыграть «Манчестер Сити», — приводит слова Пике Madrid Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее Пике заявлял, что эта победа мадридского клуба в Лиге чемпионов ничем не запомнится.

В финале Лиге чемпионов сезона-2021/2022 «сливочные» обыграли «Ливерпуль» со счётом 1:0.

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