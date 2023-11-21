Дмитрий Хохлов: зачем вообще нужен Fan ID? Без болельщиков футбол мёртв

Бывший полузащитник «Динамо» и экс-наставник «Сочи» Дмитрий Хохлов высказался по поводу паспорта болельщика.

«Если честно, сейчас у меня двоякое впечатление от Fan ID. В принципе можно и оформить этот документ, никаких трудностей нет. А также можно задать кучу вопросов: для чего он вообще нужен болельщикам? Поэтому мне как-то фиолетово. Но сейчас на любительские матчи ходит гораздо больше болельщиков, чем на РПЛ. Без фанатов футбол мёртв. На ретро-матче «Локомотив» — ЦСКА чувствовалась поддержка болельщиков», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года. Впервые Fan ID появился на Кубке конфедераций — 2017, репетиционным турнире перед чемпионатом мира — 2018. Документ действовал и на тех матчах Евро-2020, которые принимал Санкт-Петербург.