Жирков: Дзагоев — настоящая легенда ЦСКА. Сделал очень многое для российского футбола

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Юрий Жирков высказался в связи с тем, что экс-футболист красно-синих Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры.

«Конечно же, Дзагоев — настоящая легенда ЦСКА и сборной России. Алан сделал очень многое для российского футбола!» — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Последней командой, в которой играл Дзагоев, стала греческая «Ламия». Предыдущим клубом Алана был «Рубин». В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги российский футболист провёл 20 матчей в составе казанцев, в которых отметился тремя забитыми мячами. Ранее полузащитник выступал за московский ЦСКА с 2008 по 2022 год, став в составе армейцев трёхкратным чемпионом России. Всего на клубном уровне Алан провёл 435 матчей, забил 89 голов и сделал 95 результативных передач.