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«Барселона» рассматривает игрока «Ливерпуля» в качестве замены травмированному Гави

«Барселона» рассматривает игрока «Ливерпуля» в качестве замены травмированному Гави
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Руководство «Барселоны» видит в полузащитнике «Ливерпуля» Тьяго Алькантаре одного из главных претендентов на замену хавбека Гави, который получил тяжёлую травму во время текущего перерыва на матчи сборных и теперь будет восстанавливаться от неё на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщает AS.

По информации источника, представителям Алькантары уже известно об интересе каталонского клуба, а сам футболист заинтересован в этом переходе.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что испанский футболист покинет мерсисайдцев по окончании текущего сезона, когда закончится действие его трудового соглашения. Руководство «Ливерпуля» недовольно высокой травматичностью 32-летнего футболиста.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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