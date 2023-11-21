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Бородюк: с футбольной точки зрения что‑либо говорить о сборной Кубы нет смысла

Бородюк: с футбольной точки зрения что‑либо говорить о сборной Кубы нет смысла
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Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с национальной командой Кубы. Россияне сотворили разгром со счётом 8:0.

«Важно, что выиграли этот матч, так как результат тоже важен. Порадовали болельщиков. Тем более Волгоград — футбольный город. Очень здорово, что так много людей пришли посмотреть на сборную. Прежде всего сборная играет для болельщиков как раз! Но с футбольной точки зрения что‑либо говорить о сборной Кубы нет смысла», — приводит слова Бородюка «Матч ТВ».

Напомним, во вчерашнем разгроме забитыми мячами отметились такие футболисты, как Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

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