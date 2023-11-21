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Рауль Рианчо: психолог может помочь Соболеву увеличить результативность

Рауль Рианчо: психолог может помочь Соболеву увеличить результативность
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что психолог может помочь нападающему команды Александру Соболеву увеличить результативность.

«Соболев — важный игрок для «Спартака». Не думаю, что красно-белые захотят расстаться с ним из-за временных разногласий. Александр провёл за «Спартак» много игр, стабильно забивал и отдавал передачи. С чем связана низкая результативность в этом сезоне? Не знаю. Возможно, что-то отвлекает его от футбола.

Сможет ли Соболеву помочь работа с психологом? Да, это нормальная практика. Многие ведущие европейские игроки работают со специалистами. Психолог может помочь Соболеву вновь почувствовать уверенность в себе, и его результативность увеличится», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Соболев сыграл за красно-белых 14 матчей во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

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