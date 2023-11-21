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Петржела: потолок нынешнего «Зенита» — третье место в группе Лиги чемпионов

Петржела: потолок нынешнего «Зенита» — третье место в группе Лиги чемпионов
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об уровне игры петербуржской команды на данный момент.

«Круговой сказал, что «Зенит» боролся бы за выход из группы в ЛЧ? Они всегда боролись, но последнее время делали это безуспешно. А говорить сейчас можно всё что угодно.

Можно заявить, что «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов. Никто это не сможет доказать, потому что российские клубы отстранены от участия в еврокубках. Думаю, потолок нынешнего «Зенита» – третье место в группе ЛЧ, на большее команде Семака было бы сложно претендовать», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Петербуржская команда на два очка отстаёт от лидирующего «Краснодара».

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