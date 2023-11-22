Президент «Наполи»: Украину обокрали, не поставив пенальти за фол на Мудрике

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о судействе в заключительном матче группового этапа отбора на Евро-2024 между Украиной и Италией.

«Никто не хочет видеть, как команду обкрадывают так, как вчера вечером Украину обокрала Италия. Там явно должны были назначать пенальти», – приводит слова Де Лаурентиса Il Matino.

Напомним, на 90+3-й минуте вингер сборной Украины Михаил Мудрик упал в штрафной соперника после контакта с полузащитником итальянцев Брианом Кристанте. Матч завершился нулевой ничьей. Таким образом, обе команды набрали одинаковое количество очков. Италия вышла на Евро-2024 напрямую, опередив украинцев по дополнительным показателям. Подопечные Сергея Реброва поборются за путёвку на турнир в стыковых матчах Лиги наций УЕФА.