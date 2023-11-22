Хорватия обыграла Армению и вышла в финальный этап Евро-2024

Завершилась встреча заключительного тура группы D отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Хорватии и Армении. Матч прошёл на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Хорваты одержали победу со счётом 1:0.

В конце первого тайма нападающий хорватов Анте Будимир открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи защитника Борны Сосы. Этот мяч остался единственным в прошедшей встрече.

Хорватия вышла в финальный этап чемпионата Европы — 2024. Подопечные Златко Далича заняли вторую строчку в турнирной таблице группы D, набрав 16 очков в восьми проведённых матчах. Сборная Армении выбыла из турнира. Эта национальная команда заработала восемь очков после аналогичного количества встреч и заняла четвёртое место в группе.