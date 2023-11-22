«Интер Майами» Месси опроверг информацию об участии в турнире с «Аль-Насром» Роналду

«Интер» Майами опроверг информацию об участии в турнире с саудовским «Аль-Насром».

«Сегодня было опубликовано сообщение о том, что «Интер» Майами примет участие в Riyadh Season Cup. Это сообщение не соответствует действительности. В сообщении содержались заявления, приписываемые владельцу команды Хорхе Масу. Мас не давал никаких комментариев, ни публичных, ни частных, по поводу предсезонного тура.

С первого дня своего существования «Интер Майами» поставил перед собой цель стать глобальным брендом. С этой целью мы ведём переговоры по определению расписания предсезонных туров на 2024 год. Мы с нетерпением ждём возможности показать наших игроков в первом международном турне «Интер Майами», о котором будет объявлено в ближайшие недели», – говорится в заявлении на официальном сайте «Интер Майами».