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Антуан Гризманн раскритиковал УЕФА из-за некорректной работы системы определения гола

Антуан Гризманн раскритиковал УЕФА из-за некорректной работы системы определения гола
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Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн раскритиковал УЕФА после матча с национальной командой Греции. На 90-й минуте встречи случился спорный момент, в котором мяч после попадания в штангу ударился около линии ворот и вылетел в поле, арбитр не засчитал взятие ворот.

«У УЕФА много денег, но они не могут сделать всё нормально, чтобы мы точно знали, есть гол или нет», — приводит слова Гризманна L'Équipe со ссылкой на TF1.

Фото: КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ

Завершился матч 10-го тура группы B отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Греции и Франции. Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Сборная Греции заняла третье место в турнирной таблице группы B. Команда после восьми сыгранных матчей набрала 13 очков. Сборная Франции выиграла свою группу с 22 очками.

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