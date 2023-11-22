Коморские острова обыграли Гану. Результаты матчей 2-го тура отбора ЧМ-2026 в Африке

Во вторник, 21 ноября, прошли заключительные матчи 2-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата мира — 2026 в Африке. Предлагаем ознакомиться с результатами встреч 2-го тура.

Группа A

Сьерра-Леоне — Египет — 0:2. Матч прошёл в Либерии.

Джибути — Гвинея-Бисау — 0:1. Матч прошёл в Египте. Согласно официальному сайту ФИФА на игре присутствовали 35 зрителей.

Эфиопия — Буркина-Фасо — 0:3. Матч прошёл в Марокко.

Группа B

Судан — ДР Конго — 1:0. Матч прошёл в Ливии.

Южный Судан — Мавритания — 0:0. Матч прошёл в Сенегале.

Того — Сенегал — 0:0.

Группа C

Зимбабве — Нигерия — 1:1. Матч прошёл в Руанде.

Лесото — Бенин — 0:0. Матч прошёл в ЮАР.

Руанда — ЮАР — 2:0.

Группа D

Эсватини — Кабо-Верде — 0:2. Матч прошёл в ЮАР.

Ливия — Камерун — 1:1.

Маврикий — Ангола — 0:0.

Группа E

Нигер — Замбия — 2:1. Матч прошёл в Марокко.

Танзания — Марокко — 0:2.

Матч Эритрея — Конго не состоялся из-за снятия сборной Эритреи с турнира.

Группа F

Бурунди — Габон — 1:2. Матч прошёл в Танзании.

Гамбия — Кот-д’Ивуар — 0:2. Матч прошёл в Танзании.

Сейшелы — Кения — 0:5. Матч прошёл в Кот-д’Ивуаре.

Группа G

Мозамбик — Алжир — 0:2.

Ботсвана — Гвинея — 1:0.

Сомали — Уганда — 0:1. Матч прошёл в Марокко.

Группа H

Либерия — Экваториальная Гвинея — 0:1.

Малави — Тунис — 0:1.

Сан-Томе и Принсипи — Намибия — 0:2. Матч прошёл в Марокко.

Группа I

Чад — Мадагаскар — 0:3. Матч прошёл в Марокко.

Мали — ЦАР — 1:1.

Коморы — Гана — 1:0.

Участники квалификации разделены на девять групп. Их победители получат путёвки в финальную часть ЧМ-2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.

Четыре лучшие команды из числа занявших в группах вторые места сыграют в дополнительном раунде. Его победитель станет представителем Африки в межконтинентальном плей-офф, где шесть команд разыграют две путёвки на ЧМ.