Коморские острова обыграли Гану. Результаты матчей 2-го тура отбора ЧМ-2026 в Африке

Во вторник, 21 ноября, прошли заключительные матчи 2-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата мира — 2026 в Африке. Предлагаем ознакомиться с результатами встреч 2-го тура.
Группа A
Сьерра-Леоне — Египет — 0:2. Матч прошёл в Либерии.
Джибути — Гвинея-Бисау — 0:1. Матч прошёл в Египте. Согласно официальному сайту ФИФА на игре присутствовали 35 зрителей.
Эфиопия — Буркина-Фасо — 0:3. Матч прошёл в Марокко.
Группа B
Судан — ДР Конго — 1:0. Матч прошёл в Ливии.
Южный Судан — Мавритания — 0:0. Матч прошёл в Сенегале.
Того — Сенегал — 0:0.
Группа C
Зимбабве — Нигерия — 1:1. Матч прошёл в Руанде.
Лесото — Бенин — 0:0. Матч прошёл в ЮАР.
Руанда — ЮАР — 2:0.
Группа D
Эсватини — Кабо-Верде — 0:2. Матч прошёл в ЮАР.
Ливия — Камерун — 1:1.
Маврикий — Ангола — 0:0.
Группа E
Нигер — Замбия — 2:1. Матч прошёл в Марокко.
Танзания — Марокко — 0:2.
Матч Эритрея — Конго не состоялся из-за снятия сборной Эритреи с турнира.
Группа F
Бурунди — Габон — 1:2. Матч прошёл в Танзании.
Гамбия — Кот-д’Ивуар — 0:2. Матч прошёл в Танзании.
Сейшелы — Кения — 0:5. Матч прошёл в Кот-д’Ивуаре.
Группа G
Мозамбик — Алжир — 0:2.
Ботсвана — Гвинея — 1:0.
Сомали — Уганда — 0:1. Матч прошёл в Марокко.
Группа H
Либерия — Экваториальная Гвинея — 0:1.
Малави — Тунис — 0:1.
Сан-Томе и Принсипи — Намибия — 0:2. Матч прошёл в Марокко.
Группа I
Чад — Мадагаскар — 0:3. Матч прошёл в Марокко.
Мали — ЦАР — 1:1.
Коморы — Гана — 1:0.
Участники квалификации разделены на девять групп. Их победители получат путёвки в финальную часть ЧМ-2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.
Четыре лучшие команды из числа занявших в группах вторые места сыграют в дополнительном раунде. Его победитель станет представителем Африки в межконтинентальном плей-офф, где шесть команд разыграют две путёвки на ЧМ.