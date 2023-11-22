Дидье Дешам — о жеребьёвке Евро — 2024: мы сделали все возможное, остается только ждать

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящей жеребьёвке чемпионата Европы – 2024.

«Я подожду и посмотрю. Очевидно, что, учитывая страны, прошедшие квалификацию, и способ жеребьевки, есть некоторые неопределенности, например, Италия и, возможно, Хорватия в четвертой группе. Но мы сделали все возможное, чтобы обеспечить себе место сеяной команды. Остается только ждать и смотреть», — приводит слова Дешама L'ÉQUIPE.

Сборная Франции заняла первое место с 22 очками в группе В с Нидерландами (18), Грецией (13), Ирландией (6) и Гибралтаром (0).

Жеребьёвка групп Евро-2024 состоится 2 декабря в 20:00 по мск. На данный момент известен 21 участник из 24. Ещё три сборные определятся после стыковых матчей (21 марта – полуфиналы, 26 марта – финал).