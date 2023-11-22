Ширер — об «Эвертоне»: уверен, они не вылетят из Премьер-лиги

Бывший нападающий «Ньюкасла» и «Блэкберна» Алан Ширер считает, что «Эвертон» сохранит прописку в английской Премьер-лиге по итогам этого сезона, даже несмотря на лишение клуба десяти очков за нарушение правил финансового fair-play.

«Даже при тех обстоятельствах, с которыми они столкнулись в этом сезоне, есть смысл задуматься, что выбраться из этой передряги возможно. Потому что стандарты в нижней части турнирной таблицы в этом сезоне настолько плохи, какими не были долгое время. Думаю, «Эвертон» поправит своё положение. Они справятся с этим. За последние пять или шесть недель они показали, что могли бы быть вверху, если бы не вычет очков. Даже без десяти турнирных баллов они не сдадутся. Думаю, они останутся, да», — приводит слова Ширера издание Mirror.

После 12 туров АПЛ «Эвертон» располагается на 19-м месте турнирной таблицы, имея на своём счету четыре очка.