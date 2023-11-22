Хохлов: «Локомотив» по игре и по составу должен быть минимум в топ-5 РПЛ

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Хохлов считает, что железнодорожники должны занимать место в пятёрке лучших российских команд в этом сезоне.

«Я считаю, что «Локомотив» по игре и по составу должен быть минимум в топ-5 РПЛ в этом сезоне. Прошла только половина чемпионата. А все уже начали подводить какие-то итоги и что-то загадывать. Пока очень рано что-то предсказывать. По весне многое поменяется несколько раз. Неоднократно случалось такое, что лидеры весной менялись», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

После 15 туров нынешнего сезона «Локомотив» располагается на седьмом месте турнирной таблицы, набрав 24 очка. В следующем матче внутреннего первенства команда Галактионова сыграет с «Пари НН».