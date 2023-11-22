Стало известно, почему Мбаппе остался в запасе сборной Франции на матч с Грецией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, почему оставил в запасе нападающего Килиана Мбаппе на матч отбора Евро-2024 против Греции. Напомним, Мбаппе начал матч на скамейке запасных и вышел на поле лишь на заключительную четверть матча. Игра завершилась со счётом 2:2. По словам Дешама, он решил поберечь игроков, у которых в ближайшие выходные возобновляются клубные турниры.

«Я обговорил это с Мбаппе перед началом матча. Со своей стороны я сделал всё, чтобы поберечь футболистов, у которых будут игры за клубы в ближайшие выходные. На следующей неделе вернётся Лига чемпионов. Мы не хотим подвергать игроков риску получить травму», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, сборная Франции заняла первое место в группе B отбора на Евро-2024, набрав 22 очка.