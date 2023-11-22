В «Барселоне» заявили о невозможности замены травмированного Гави

Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что сине-гранатовые не смогут заменить получившего травму крестообразных связок колена хавбека Гави.

«На сегодняшний день Гави — это игрок, которого невозможно заменить. На рынке нет ни одного игрока, способного выполнять его работу, нет никого с его менталитетом и способностями. Говорить о замене Гави — ошибка. Ошибочно полагать, что мы собираемся найти игрока, который его заменит. Мы его не найдём», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

Напомним, полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави повредил крестообразную связку колена и боковой мениск. В этом сезоне Гави провёл 15 матчей за сине-гранатовых, из них 13 — в стартовом составе. В прошлой кампании испанский хавбек отыграл 36 матчей в Ла Лиге за «Барселону», забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость Гави в € 90 млн.

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