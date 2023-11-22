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Тетрадзе: если сборная Грузии поправит центр обороны — выйдет на Евро-2024 через стыки

Тетрадзе: если сборная Грузии поправит центр обороны — выйдет на Евро-2024 через стыки
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Бывший защитник «Динамо», «Алании», «Ромы» и сборной России Омари Тетрадзе оценил перспективы сборной Грузии в борьбе за право выступать на Евро-2024. Напомним, сборная Грузии не получила прямую путёвку на континентальное первенство в рамках квалификационного турнира, однако всё ещё может пройти отбор через плей-офф Лиги наций.

«В Грузии сейчас возлагают очень большие надежды на свою сборную. И ей по силам выполнить те задачи, которые перед ней стоят в этом цикле — выйти на Евро-2024 через плей-офф Лиги наций. В команде есть настоящий лидер в лице Хвичи Кварацхелии, которого мы все хорошо знаем. Единственное, что смущает, это центр обороны. Если тренер сможет поправить его, думаю, они выполнят задачу», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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