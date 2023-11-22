Посол Мексики заявил, что товарищеский матч с Россией возможен

Посол Мексики в Российской Федерации Эдуардо Вильегас Мехиас заявил, что в следующем году возможно проведение товарищеского матча между сборными Мексики и России.

«Думаю, что в следующем году возможен матч между сборными России и Мексики, многое будет зависеть от федераций. Мы знаем, что на данный момент политика влияет на спортивные соревнования. В Мексике мы также выступаем против политизации спорта. Будем надеяться, что у нас будет возможность проведения игры», — приводит слова Мехиаса «РИА Новости».

В 2023 году сборная России провела товарищеские матчи с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2) и Кубы (8:0). Ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что с рядом федераций обсуждается проведение игр сборной России в марте и июне.