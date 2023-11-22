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Андрей Канчельскис: обыграв Кубу крупно, получили положительные эмоции

Андрей Канчельскис: обыграв Кубу крупно, получили положительные эмоции
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Бывший футболист Андрей Канчельскис высказался о товарищеском матче Россия — Куба (8:0). Встреча состоялась в понедельник, 20 ноября. Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

«Со сборной Кубы надо было играть, если не было альтернативы. В любом случае это выступления за сборную, это позитив. Некоторые ребята приехали из других стран в национальную команду и повидали своих близких, родителей, друзей. Это все эмоции, позитив.

Мы обыграли Кубу крупно, получили положительные эмоции, порадовали болельщиков, это тоже важно. Понятно, что соперник оставляет желать лучшего по уровню. Но за неимением другого соперника нужно довольствоваться тем, что есть в данный момент», — сказал Канчельскис Metaratings.

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