Горинова обслужит матч ЦСКА — «Зенит», в котором определится чемпион женской Суперлиги

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 5-го тура заключительного этапа женской Суперлиги 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт лиги.

1-6-е место

24 ноября, пятница

ЦСКА — «Зенит»: судья – Горинова Надежда; ассистенты судьи – Козырева Екатерина, Чернова Екатерина; резервный судья – Опейкина Вера; инспектор – Лапин Александр.

«Локомотив» — «Динамо»: судья – Ткачёва Мария; ассистенты судьи — Матвеева Анастасия, Покорская Елена; резервный судья – Варфоломеева Анастасия; инспектор – Лапидус Игорь.

25 ноября, суббота

«Звезда-2005» — «Рязань-ВДВ»: судья – Афанасьева Карина; ассистенты судьи – Земскова Яна, Поликарпова Елена; резервный судья – Куркина Анна; инспектор – Колосков Дмитрий.

7-12-е место

24 ноября, пятница

«Ростов» — «Краснодар»: судья – Крупская Марина; ассистенты судьи — Павленко Екатерина, Дмитриева Анна; резервный судья – Бибикова Екатерина; инспектор – Барабаш Сергей.

«Чертаново» — «Енисей»: судья – Пономарёва Александра; ассистенты судьи – Топорова Анастасия, Шнырова Елена; резервный судья – Саакян Кристина; инспектор – Степанов Николай.

«Рубин» — «Крылья Советов»: судья – Вахрушева Алина; ассистенты судьи – Собчук Елена, Чеченина Ирина; резервный судья — Тарбеева Любовь; инспектор — Евсеева Татьяна.