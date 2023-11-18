ЖФК «Зенит» и ЖФК ЦСКА выявят чемпиона в 5-м туре заключительного этапа Суперлиги

В субботу, 18 ноября, матчем ЖФК «Зенит» — ЖФК «Динамо» (3:0) завершился 4-й тур российской женской Суперлиги.

Все результаты матчей 4-го тура женской Суперлиги.

Заключительный этап, 1–6-е места:

ЖФК «Рязань ВДВ» — ЖФК ЦСКА — 0:8;

ЖФК «Локомотив» — ЖФК «Звезда-2005» — 5:0;

ЖФК «Зенит» — ЖФК «Динамо» — 3:0.

Заключительный этап, 7–12-е места:

ЖФК «Крылья Советов» — ЖФК «Ростов» — 1:2;

ЖФК «Чертаново» — ЖФК «Рубин» — 1:2;

ЖФК «Краснодар» — ЖФК «Енисей» — 4:0.

После того как «Зенит» одержал победу в матче с «Динамо», он возглавил турнирную таблицу заключительного этапа в борьбе за первое-шестое места, набрав 38 очков. На втором месте расположился ЦСКА, который также набрал 38 очков. Третье место занимает «Локомотив», у которого 34 очка. Таким образом, в последнем, 5-м туре заключительного этапа ЦСКА и «Зенит» в очном матче выявят чемпиона женской Суперлиги. Игра состоится 24 ноября.