«Зенит» продолжает интересоваться Артуром, но не планирует отдавать за него Клаудиньо

Санкт-петербургский «Зенит» продолжает интересоваться игроком «Палмейраса» Артуром, но не планирует отдавать за него своего футболиста Клаудиньо, сообщает YouTube-канал Canal do Nicola.

«Палмейрасу» интересен бразильский футболист сине-бело-голубых, однако российский клуб не намерен отдавать его за Артура. При этом клуб с берегов Невы имеет ещё две кандидатуры на усиление атакующей позиции. Эти футболисты не из Бразилии.

Артур является воспитанником «Палмейраса», отдавался в аренды в «Лондрину» и «Баию». Затем на постоянной основе перешёл в «РБ Брагантино», а через три года 25-летний футболист вернулся в свой родной клуб.

В нынешнем сезоне Артур сыграл за команду 55 матчей, в которых отметился 13 мячами и тремя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 10 млн.