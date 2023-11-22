Джанни Инфантино осудил беспорядки на трибунах перед матчем Бразилия — Аргентина

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о драках на трибунах перед матчем отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Бразилия — Аргентина.

«В футболе абсолютно нет места насилию как на поле, так и за его пределами. Таким событиям, как во время отборочного матча чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Аргентины на стадионе «Маракана», нет места в нашем спорте или обществе. Все без исключения игроки, болельщики, персонал и официальные лица должны быть в безопасности, чтобы играть в футбол и получать от него удовольствие, и я призываю соответствующие власти обеспечить соблюдение этого на всех уровнях», — написал Инфантино в социальной сети.

Сборная Аргентины выиграла у Бразилии со счётом 1:0. Победный мяч на счету защитника Николаса Отаменди.