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Петржела: если «Манчестер Юнайтед» действительно хочет Алипа — держу за него кулачки

Петржела: если «Манчестер Юнайтед» действительно хочет Алипа — держу за него кулачки
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о слухах о возможном переходе защитника сине-бело-голубых Нуралы Алипа в «Манчестер Юнайтед».

« Я не верю, что Алипу удастся попасть в «Манчестер Юнайтед». Если «красные дьяволы» действительно хотят его приобрести, я держу кулачки за Нуралы. Но я не очень верю в подобную информацию», — приводит слова Петржелы «Матч ТВ».

Алип выступает за «Зенит» с 2022 года. В нынешнем сезоне 23-летний защитник сыграл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых результативными действиями не отметился. По информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Алипа составляет € 2 млн. Контракт футболиста с петербуржским клубом действует до конца июня 2025 года.

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