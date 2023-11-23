Жозе Моуринью: «Рому» слишком сильно критикуют и слишком плохо защищают

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о большой критике в сторону клуба.

«Клуб слишком сильно критикуют и слишком плохо защищают. Некоторые внутренние события открывают дверь для такой возможности, но «Рому», как и Моуринью, критикуют слишком сильно.

Небольшой пример: наше путешествие в финал Лиги Европы было очень «легким». Посмотрите, что «Зальцбург» делает в Лиге чемпионов, что «Реал Сосьедад» делает в ЛЧ и чемпионате, что «Фейеноорд» делает в ЛЧ, что делает «Байер»… Кажется, последний проигранный «Байером» матч – как раз в Риме.

Будь на моем месте другой тренер, будь это другой клуб, все было бы совершенно иначе. Лично для меня это не проблема, потому что такое происходит со мной на протяжении всей карьеры. Если это 10 лет назад меня не беспокоило, то с чего бы должно беспокоить сейчас?

Но я думаю, что для «Ромы» это проблема, потому что она заслуживает намного большего. И это проблема для фанатов, которые тоже заслуживают намного большего. Однако псевдофанатам и футбольным псевдоинтеллектуалам такое в радость», – сказал Моуринью в эфире RAI.

После 12 туров «Рома» занимает седьмое место в Серии А с 18 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (31 очко).