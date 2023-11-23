Жеребьёвка плей-офф отбора на Евро-2024 начнётся в 14:00

В четверг, 23 ноября, состоится жеребьёвка стыковых матчей Евро-2024. Мероприятие пройдёт в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария). Начало жеребьёвки — в 14:00 мск.

В жеребьёвке определится путь сборных Украины, Финляндии и Исландии. Две из этих команд попадут в путь В, одна – в путь А. Отметим, что сборная Украины может попасть на одного из трёх потенциальных соперников, в то время как Финляндия и Исландия имеют только по два варианта. Жеребьёвка пути С не состоится — все пары автоматически определились ранее.

На данный момент полуфинальные пары выглядят следующим образом:

Путь А:

Польша – Эстония;

Уэльс – Украина/Финляндия/Исландия.

Путь В:

Израиль – Украина/Исландия;

Босния и Герцеговина – Украина/Финляндия.

Путь С:

Греция – Казахстан;

Грузия – Люксембург.

В рамках трёх стыковых турниров 21 марта будут сыграны шесть полуфиналов, 26 марта – три финала. Три победителя финалов станут участниками предстоящего чемпионата Европы в Германии.