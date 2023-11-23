Жеребьёвка плей-офф отбора на Евро-2024 начнётся в 14:00

В четверг, 23 ноября, состоится жеребьёвка стыковых матчей Евро-2024. Мероприятие пройдёт в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария). Начало жеребьёвки — в 14:00 мск.
В жеребьёвке определится путь сборных Украины, Финляндии и Исландии. Две из этих команд попадут в путь В, одна – в путь А. Отметим, что сборная Украины может попасть на одного из трёх потенциальных соперников, в то время как Финляндия и Исландия имеют только по два варианта. Жеребьёвка пути С не состоится — все пары автоматически определились ранее.
На данный момент полуфинальные пары выглядят следующим образом:
Путь А:
Польша – Эстония;
Уэльс – Украина/Финляндия/Исландия.
Путь В:
Израиль – Украина/Исландия;
Босния и Герцеговина – Украина/Финляндия.
Путь С:
Греция – Казахстан;
Грузия – Люксембург.
В рамках трёх стыковых турниров 21 марта будут сыграны шесть полуфиналов, 26 марта – три финала. Три победителя финалов станут участниками предстоящего чемпионата Европы в Германии.