Александр Побегалов: даже мыслей нет, что «Урал» может вылететь из РПЛ

Российский тренер Александр Побегалов считает, что «Урал» не вылетит из РПЛ по итогам сезона-2023/2024.

«Уверен, что «Урал» в очередной раз с достоинством выйдет из сложившейся ситуации и займёт подобающие ему место — в первой десятке. Что касается матча с «Краснодаром», то будет сложная игра. Понятно, что сегодня «Краснодар» будет фаворитом этого матча. Но «Урал» неоднократно опровергал фаворитов.

Я переживаю и за «Краснодар», потому что хочу, чтобы в этом сезоне они оказали серьёзную конкуренцию «Зениту». Думаю, в конечном итоге у «Урала» всё будет нормально. Даже мыслей нет, что они могут вылететь, — этого не произойдёт», — сказал Побегалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.