Канчельскис: совладелец «Тобола» — мошенник. Я ничего не подписывал

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис прокомментировал новость о своей отставке с поста генерального директора «Тобола».

«Я покинул «Тобол»? Мне ничего не приносили, я ничего не подписывал. Совладелец клуба подтвердил? У него должны быть какие-то основания. Он хочет меня уволить на тех основаниях, что он мошенник, занимается обналичиванием и делает чёрные дела? Я этими делами не занимаюсь, а он занимается. Я сейчас в отпуске, приеду после 29 ноября — будем разбираться.

Когда будет стоять моя подпись, тогда можем говорить о моём увольнении. А сейчас Калдияров бежит впереди паровоза. Пусть он о себе немного позаботится. Сейчас будут отправлены письма в ФИФА и УЕФА, потому что мне позвонили и спросили по поводу его деятельности и ещё некоторых людей, которые работают в «Тоболе». Это уже серьёзное дело, теперь они будут за это отвечать», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.