Леон Горецка: надеюсь, Евро-2024 станет кульминацией моей карьеры

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Леон Горецка поделился ожиданиями от домашнего для Германии чемпионата Европы, который пройдёт в 2024 году.

«Несмотря на победу в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Германии я надеюсь, что Евро-2024 станет кульминацией моей карьеры. Но впереди предстоит ещё долгий путь. У нашей сборной всё может получится, особенно, когда наши фанаты так сильно поддерживают нас», — приводит слова Горецки Abendzeitung.

Напомним, немецкая национальная команда потерпела поражения в последних двух товарищеских матчах. 18 ноября подопечные Нагельсмана проиграли Турции со счётом 3:2. 21 ноября сборная Германии была обыграна национальной командой Австрии со счётом 2:0.

В нынешнем сезоне Горецка принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.