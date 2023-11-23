Спаллетти ответил президенту «Наполи», заявившему, что Украину «обокрали» в игре с Италией

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти отреагировал на слова президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса, который после минувшего матча отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года между Италией и Украиной (0:0) заявил, что украинская национальная команда была «обкрадена», поскольку на последних минутах встречи в её пользу не был назначен пенальти.

«Мы ничего не украли. Возможно, мы не заслужили победу в этой игре, но мы заслужили выйти на чемпионат Европы.

Пенальти на Мудрике? Этот эпизод может быть дискуссионным, но он точно не такой очевидный, каким многие хотят его выставить. К сожалению, данный эпизод используют для того, чтобы обесценить наши достижения», — приводит слова Спаллетти журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).